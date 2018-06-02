02 июня 2018, суббота

Еще три актрисы обвинили Вайнштейна в изнасиловании

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Новый иск в отношении Вайнштейна подали три американские актрисы

Новый иск в отношении Вайнштейна подали три американские актрисы

В США против известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна подали новый иск с обвинениями в сексуальном насилии.

Заявление направлено от трех женщин, сообщает DW.

Одна из них, американская актриса Мелисса Томпсон, утверждает, что Вайнштейн применил к ней силу в 2011 году во время деловой встречи.

По ее словам, в полицию она не обращалась, поскольку опасалась, что продюсер "уничтожит ее, если она пожалуется на его сексуальные домогательства".

В свою очередь американская звезда Кэйтлин Далани заявила, что кинопродюсер избил ее и совершил с ней насильственный половой акт во время Каннского кинофестиваля в 1996 года, пригласив в свою комнату в отеле.

Третья актриса - Ларисса Гомес - утверждает, что поводом для сексуальных действий послужил разговор о ее карьерных перспективах в киноиндустрии.

Напомним, 25 мая Харви Вайнштейн пришел в полицейский участок в Нью-Йорке и был арестован. Позже он был освобожден под залог в размере один миллион долларов.

31 мая суд Нью-Йорка предъявил кинопродюссеру Харви Вайнштейну обвинения в изнасиловании.

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Ранее десятки женщин предъявили свои обвинения в адрес Вайнштейна, в том числе в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. 

Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившихся десятилетиями. 

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