Против россиянина, который пошутил над росгвардейцем, завели уголовное дело

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СК посчитал, что мужчина применил к росгвардейцу насилие
rosgvard.ru

СК посчитал, что мужчина применил к росгвардейцу насилие

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против россиянина, который в шутку обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю станции метро Сухаревская в Москве. Об этом сообщает российское издание Сноб

В постановлении СК России отмечается, что 27-летний гражданин Российской Федерации "имея умысел на применение насилия" желал помешать военнослужащему Росгвардии выполнять свои обязанности.

По факту "преступления" Следственный комитет РФ постановил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). 

Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

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