Против россиянина, который пошутил над росгвардейцем, завели уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против россиянина, который в шутку обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю станции метро Сухаревская в Москве. Об этом сообщает российское издание Сноб.

В постановлении СК России отмечается, что 27-летний гражданин Российской Федерации "имея умысел на применение насилия" желал помешать военнослужащему Росгвардии выполнять свои обязанности.

СКР возбудил уголовку (!) на чувака за это. За насилие в отношении представителя власти! Москва совсем шуток не понимает. Понаберут детей в ментовку pic.twitter.com/lE8yTPjfRC — Pavel Chikov (@pchikov) 11 мая 2018 г.

По факту "преступления" Следственный комитет РФ постановил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.