«Все упирается в Шольца». Танки Леопард были бы уже в Украине, если бы не канцлер — интервью с немецким политологом 29 декабря, 12:28 Эксклюзив НВ Федеральный канцлер Олаф Шольц в зале Бундестага, 14 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Потребности Украины в современном немецком оружии сталкиваются с мощным лобби, которое выступает против таких поставок, в частности в лице министра обороны ФРГ и непосредственно самого канцлера Олафа Шольца, рассказал Радио НВ Сергей Сумленный, политолог.

— Прозвучала обнадеживающая информация. Глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман назвала отказ канцлера Олафа Шольца предоставить Украине танки не только непонятным, но и тревожно недальновидным.

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Об этом она сказала в интервью RND. По вашему мнению, немецкая политическая элита созрела для того, чтобы пойти на этот шаг, учитывая сложность обстоятельств, в которых находится не только Украина? Я считаю, что вся европейская цивилизация.

— Это сложный вопрос. Конечно, мы все хотим надеяться, что действительно скоро уже будут танки предоставлены. Если не танки, то хотя бы бронированные машины: те же Marder — это то, с чего начал свою каденцию в Берлине новый посол Украины Макеев. Он написал, что его любимые животные из немецкого мира животных это леопарды и Marder.

Что он их ждет в Украине. Но вопрос в том, что именно в немецком правительстве у нас очень мощное лобби, как не менее двух человек, против этих поставок. И, к сожалению, это канцлер Шольц и министр обороны Ламбрехт. Даже если один из этих людей был против, то это было бы достаточно для того, чтобы блокировать. А двое — это вообще проблема.

То, что Штрак-Циммерман говорит, что нужно предоставить оружие, не удивляет. Она много месяцев демонстрирует очень проукраинскую позицию. И она очень четко очерчивает ситуацию и показывает, сколь важно в Германии, в Европейском Союзе, помогать Украине военно. Потому что Украина сражается не только за Украину, не только за украинское население. Украина воюет сейчас — защищая наш европейский, демократический мир.

Госпожа Штрак-Циммерманн — она не является ни представительницей министерства обороны, ни управляющим человеком своей партии. Она только является представительницей комитета парламента по обороне. Это, конечно, большая должность и влиятельный человек. Но это не Кристиан Линднер, являющийся главой и партии, и министром финансов.