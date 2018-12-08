Протесты во Франции: количество задержанных превысило 700 человек, протестующие возводят баррикады Сегодня, 16:49 127 Цей матеріал також доступний українською

Во Франции правоохранители задержали 717 участников протестов против повышения цен на топливо. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что только в Париже полиция задержала 581 представителя "желтых жилетов", 423 протестанта уже находятся под стражей в отделениях полиции.

Также полицейские изымают предметы, которые можно использовать для дестабилизации ситуации.

Сообщается, что во французской столице протестующие начали возводить первые баррикады.

По информации издания, правоохранители уже разобрали баррикаду на одной из улиц Парижа. Во время возведения баррикады активистами полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку.

Также отмечается, что "желтые жилеты" подожгли одну из баррикад.

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Ранее сообщалось, что к полудню в Париже задержали 480 участников акции "желтых жилетов".

Напомним, в последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысяч демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тысяч человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

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