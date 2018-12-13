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Протесты "желтых жилетов" во Франции: количество погибших возросло до шести человек

Сегодня, 15:39
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Акции протеста во Франции продолжаются больше месяца

Количество погибших участников протестов "желтых жилетов" возросло до шести человек.

Как сообщает AFP, шестой погибший стал жертвой ДТП. Его сбил грузовик на юге Франции.

Инцидент произошел на кольцевой развязке у выезда с автострады в городе Авиньон ночью.

Водителя фуры арестовали. Им оказался гражданин Польши.

Отмечается, что пять других смертей также связаны с несчастными случаями.

Протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются больше месяца. Протестующие одеты в желтые жилеты. 

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

По приблизительным оценкам, в субботу, 8 декабря, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о начале расследования возможного вмешательства России в массовые акции протеста.

Теги:   Акция протеста Франция

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