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Протесты "желтых жилетов" во Франции: количество погибших увеличилось до девяти человек

Сегодня, 17:48
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Активиста сбил грузовик (иллюстративное фото)

В результате протестов "желтых жилетов" во Франции количество погибших увеличилось до девяти человек.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что протестующего сбил грузовик в городе Ажен на юго-западе Франции. По данным властей, он был местным лидером движения "желтых жилетов".

"Это должно прекратиться. Девять погибших", - цитирует министра АР.

Ранее сообщалось о гибели восьми протестующих - все они погибли вследствие ДТП. 

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности

Теги:   Франция

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