В результате протестов "желтых жилетов" во Франции погиб десятый по счету человек Сегодня, 11:51 86 Цей матеріал також доступний українською Все погибшие во время протестов "желтых жилетов" стали жертвами ДТП

Жертвой протестов "желтых жилетов" во Франции стал еще один человек, количество смертей увеличилось до десяти.

Как сообщает BFM TV, инцидент произошел в городе Перпиньян на юге страны в ночь на 22 декабря.

Погиб 36-летний водитель. Его авто врезалось в остановленный "желтыми жилетами" грузовик.

Отмечается, что демонстранты пытались оказать мужчине первую помощь, однако он умер через 15 минут после столкновения.

Ранее сообщалось о девяти погибших, все они стали жертвами ДТП.

Протесты "желтых жилетов" во Франции продолжаются больше месяца. Изначально митингующие требовали снижения цен на топливо, однако потом список их требований разширился.

После нескольких недель протестов французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров. Рейтинг французского лидера начал стремительно падать на фоне протестов.

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты "желтых жилетов" обернулись для экономики Франции катастрофой.