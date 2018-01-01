Протесты "желтых жилетов" в Париже: задержаны более 300 человек, полиция применила слезоточивый газ Сегодня, 12:19 0 Цей матеріал також доступний українською На Елисейских полях в Париже начались схватки "желтых жилетов" с полицией

В Париже на Елисейских полях во время акции движения "желтые жилеты" начались столкновения демонстрантов с полицией, после чего правоохранители применили слезоточивый газ.

По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 1500 человек, сообщает DW.

Еще до начала очередной акции протеста "желтых жилетов" по меньшей мере 340 человек были арестованы.

Утром возле Триумфальной арки в Париже уже собрались несколько сотен демонстрантов. Порядок на улицах Парижа обеспечивают восемь тысяч полицейских - значительно больше, чем в предыдущие дни. По всей Франции дежурство несут 89 тысяч полицейских.

Закрытые Эйфелева башня, Лувр и другие музеи, популярные торговые центры.

Также укреплены подступы к президентскому дворцу, а у здания парламента размещены бронированные машины.

Кроме того, "желтые жилеты" запланировали свои акции протеста в соседних с Францией Бельгии и Нидерландах.

В последние недели Париж и всю Францию ​​охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

Во время одной из акций протеста протестующие повредили Триумфальную арку.

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Огонь и ярость. Масштабные протесты в Париже в 20 фото

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