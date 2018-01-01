Протесты "желтых жилетов" в Париже: полиция задержала более 1700 человек Сегодня, 10:56 43 Цей матеріал також доступний українською Из-за протестов во Франции задержали 1723 человека

Число задержанных во Франции, 8 декабря, во время протестов "желтых жилетов" возросло до почти 1723 человек, из них 1220 оказались под стражей.

Об этом сообщает BFM.

Причины арестов – применение протестующими дымовых шашек, а также подозрение в возможном совершении ними насилия.

Задержанные были распределены в парижском и пригородном отделениях полиции. Прокурору остается решить, возбуждать ли дело по каждому подозреваемому. Большинство из них содержатся под стражей за "заговор с целью совершения насилия и унижения" или "провоцирование совершения преступления".

Ранее сообщалось, что число задержанных во Франции во время антиправительственных протестов в субботу, 8 декабря, возросло до почти 1400 человек, ранения получили 135 человек.

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Напомним, в последние недели Париж и всю Францию ​​охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысячи демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тыс человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

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