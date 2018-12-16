Протесты "желтых жилетов" в Париже: за выходные задержали 179 человек Сегодня, 14:37 46 Цей матеріал також доступний українською Протесты "желтых жилетов" в Париже

Парижская полиция задержала 179 протестующих "желтых жилетов".

Об этом сообщает BFMTV.

Из них 144 были арестованы. Во время демонстраций также были ранены 9 человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров.

Однако недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

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По приблизительным оценкам, в субботу, 8 декабря, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты "желтых жилетов" обернулись для экономики Франции катастрофой.

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