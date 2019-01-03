Протесты "желтых жилетов" в Париже: одному из организаторов выдвинули обвинения Сегодня, 18:37 621 Цей матеріал також доступний українською Эрик Друэ

В Париже, Франция, арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" водителя Эрика Друэ и предъявили обвинения в "организации мероприятия без предварительного уведомления".

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, Друэ был задержан по пути на Елисейские поля, где должны были собраться протестующие. Ранее он записал видео с призывом провести акцию и обнародовал его в Facebook.

Друэ также задерживали 22 декабря в ходе акции "желтых жилетов". Он был помещен под стражу за "ношение запрещенного оружия" и организацию беспорядков. Его приговорили к судебному контролю и запретили носить оружие.

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Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.

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