Протесты "желтых жилетов" в Париже: одному из организаторов выдвинули обвинения
В Париже, Франция, арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" водителя Эрика Друэ и предъявили обвинения в "организации мероприятия без предварительного уведомления".
Об этом сообщает Le Figaro.
Отмечается, Друэ был задержан по пути на Елисейские поля, где должны были собраться протестующие. Ранее он записал видео с призывом провести акцию и обнародовал его в Facebook.
Друэ также задерживали 22 декабря в ходе акции "желтых жилетов". Он был помещен под стражу за "ношение запрещенного оружия" и организацию беспорядков. Его приговорили к судебному контролю и запретили носить оружие.
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.
Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.
Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.
Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности