Протесты "желтых жилетов" в Париже: более 50 человек получили ранения Сегодня, 18:51 78 Цей матеріал також доступний українською Среди пострадавших – три офицера полиции

В Париже, Франция, во время акций протеста против повышения цен на топливо, сопровождающихся беспорядками, около 55 человек получили ранения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местных властей.

Отмечается, что среди пострадавших – три офицера полиции.

По данным издания Le Parisien, несколько человек, в том числе два фотографа-сотрудника газеты, были ранены резиновыми пулями, выпущенными полицией.

Один фотограф, которого ударили в шею, после потери сознания был доставлен в больницу. Полицейский принес извинения и заявил, что "целился в кого-то другого".

По некоторым оценкам, сегодня, 8 декабря, в Париже на протестные акции вышли около 8 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что во Франции правоохранители задержали 717 участников протестов против повышения цен на топливо.

В Брюсселе "желтые жилеты" атакуют здание Европейского парламента, есть задержанные

Напомним, в последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысяч демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тысяч человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

"Мы хотим Трампа": Президент США изложил свою версию причин протестов во Франции ​​