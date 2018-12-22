Протесты “желтых жилетов” в Париже: количество задержанных увеличилось до 65 Сегодня, 19:27 51 Цей матеріал також доступний українською Во время протестов задержали более 60 человек

В Париже количество манифестантов, задержанных во время протестов "желтых жилетов", увеличилось до 65, сообщает Leparisien, ссылаясь на данные префектуры полиции.

Четверо манифестантов из общего числа задержанных помещены под стражу.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в Париже продолжились протесты так называемых “желтых жилетов”. Сотрудники полиции задержали 30 человек, троих из которых оставили под стражей.

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.