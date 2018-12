Протесты “желтых жилетов” в Париже: количество задержанных увеличилось до 65

Четверо манифестантов из общего числа задержанных помещены под стражу.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в Париже продолжились протесты так называемых “желтых жилетов”. Сотрудники полиции задержали 30 человек, троих из которых оставили под стражей.

#Macron is not able to kill that movement: Today, we witness new #GiletsJaunes protests on the streets of #Paris! pic.twitter.com/G5GFQQl6qm