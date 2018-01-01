Протесты "желтых жилетов" в Париже: более ста раненых, почти 1400 задержанных Сегодня, 00:25 25 Цей матеріал також доступний українською В целом по всей стране на протесты вышли около 125 тыс человек

Число задержанных во Франции во время антиправительственных протестов в субботу, 8 декабря, возросло до почти 1400 человек, ранения получили 135 человек, передает DW.

По данным полиции, были задержаны 1385 участников акции протетста, большинство из них - в Париже. Отмечается, что у многих из них были маски, молотки и брусчатка.

По оценке министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, участие в протестах в Париже в субботу, 8 декабря, приняли около 10 тысяч человек. Кроме столицы, крупные акции также состоялись в Марселе и Гренобле. В целом по всей стране на протесты вышли около 125 тысяч человек.

В центре Парижа демонстранты поджигали баррикады, автомобили, разбивали окна в домах и дрались с полицейскими. Правоохранители используют бронетехнику и применяют слезоточивый газ и водометы. Для обеспечения "исключительных" мер безопасности по всей стране были привлечены 89 тысяч правоохранителей. Из них в столице правопорядок обеспечивали восемь тысяч полицейских.

По данным министра внутренних дел, во время столкновений были ранены 135 человек, в том числе 17 полицейских.

Он заявил, что протесты в Париже уже "под контролем" и назвал их "полностью неприемлемыми".

Ранее сообщалось о 55 раненых и более 700 задержанных участников протестов против повышения цен на топливо.

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Напомним, в последние недели Париж и всю Францию ​​охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысячи демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тыс человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

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