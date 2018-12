Протесты "желтых жилетов" в Париже: более ста раненых, почти 1400 задержанных

По данным полиции, были задержаны 1385 участников акции протетста, большинство из них - в Париже. Отмечается, что у многих из них были маски, молотки и брусчатка.

По оценке министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, участие в протестах в Париже в субботу, 8 декабря, приняли около 10 тысяч человек. Кроме столицы, крупные акции также состоялись в Марселе и Гренобле. В целом по всей стране на протесты вышли около 125 тысяч человек.

В центре Парижа демонстранты поджигали баррикады, автомобили, разбивали окна в домах и дрались с полицейскими. Правоохранители используют бронетехнику и применяют слезоточивый газ и водометы. Для обеспечения "исключительных" мер безопасности по всей стране были привлечены 89 тысяч правоохранителей. Из них в столице правопорядок обеспечивали восемь тысяч полицейских.

По данным министра внутренних дел, во время столкновений были ранены 135 человек, в том числе 17 полицейских.

Он заявил, что протесты в Париже уже "под контролем" и назвал их "полностью неприемлемыми".

This is how a notorious unit of French police (called BAC) pick out #YellowVest protesters and try to repress media who report it, like us. #Paris #PoliceViolence #GiletsJaunes pic.twitter.com/MnDferiJlF