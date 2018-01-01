Протесты "желтых жилетов": мэрия Парижа назвала сумму ущерба Сегодня, 22:01 1 Цей матеріал також доступний українською Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов"

Мэрия Парижа предварительно оценила сумму ущерба, нанесенного во время протестов так называемых "желтых жилетов" в 3-4 миллиона евро.

Об этом сообщает BFMTV.

"Мэрия Парижа оценивает сумму ущерба, нанесенного во время субботних насильственных акций в столице, в 3-4 млн евро", - сказано в сообщении.

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Демонстранты из движения Желтые жилеты устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Кроме снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже. Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов.

Ранее сообщалось, что демонстранты начали устраивать массовые беспорядки: бросали снаряды, жгли автомобили и громили торговые фасады.

По состоянию на 2 декабря в Париже правоохранители задержали 378 человек, 133 человека были ранены.

Французское правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения, чтобы предотвратить обострение беспорядков в стране.

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