Протесты "желтых жилетов": мэрия Парижа назвала сумму ущерба
Мэрия Парижа предварительно оценила сумму ущерба, нанесенного во время протестов так называемых "желтых жилетов" в 3-4 миллиона евро.
Об этом сообщает BFMTV.
"Мэрия Парижа оценивает сумму ущерба, нанесенного во время субботних насильственных акций в столице, в 3-4 млн евро", - сказано в сообщении.
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Демонстранты из движения Желтые жилеты устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Кроме снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже. Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов.
Ранее сообщалось, что демонстранты начали устраивать массовые беспорядки: бросали снаряды, жгли автомобили и громили торговые фасады.
По состоянию на 2 декабря в Париже правоохранители задержали 378 человек, 133 человека были ранены.
Французское правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения, чтобы предотвратить обострение беспорядков в стране.
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