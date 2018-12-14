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Протесты “желтых жилетов”: Макрон заявил, что Франция нуждается в порядке и спокойствии

Сегодня, 20:02
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Эммануэль Макрон заявил, что Франции нужен покой

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна после масштабных протестов нуждается в порядке и спокойствии, сообщает Reuters.

"Я думаю, что сегодня наша страна нуждается в спокойствии и порядке, нуждается в восстановлении нормальной деятельности", - заявил Макрон.

В последние недели Париж и всю Францию ​​охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

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Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Эдуара Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

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Теги:   Протест Эммануэль Макрон Франция

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