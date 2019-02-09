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Протесты "желтых жилетов" в Париже: между митингующими и полицией произошли столкновения, одному из мужчин оторвало руку

Сегодня, 18:44
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EPA

Полиция применила слезоточивый газ

В субботу, 9 февраля, между участниками протестов "желтых жилетов" и полицией произошли столкновения, одному из митингующих оторвало руку.

Как сообщает Le Figaro, причиной травмы стала граната. Ее якобы бросили правоохранители, чтобы оттеснить митингующих от здания Национальной ассамблеи Франции.

Пострадавший оказался фотографом "желтых жилетов".

В префектуре полиции Парижа подтвердили данные о ранении мужчины. Его госпитализировали.

Полиция также применила против митингующих слезоточивый газ.

Протесты "желтых жилетов" во Франции продолжаются более двух месяцев. Изначально митингующие требовали снижения цен на топливо, однако потом список их требований расширился.

После нескольких недель протестов французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров. Рейтинг французского лидера начал стремительно падать на фоне протестов.

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты "желтых жилетов" обернулись для экономики Франции катастрофой.

Теги:   Париж Акция протеста Франция

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