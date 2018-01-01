Протесты во Франции: Макрон пообещал ввести налоговые льготы и увеличить минимальную зарплату Сегодня, 21:27 372 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров после масштабных акций протеста "желтых жилетов".

Об этом он заявил 10 декабря в телевизионном обращении к нации, передает AP.

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Кроме того, Макрон заявил, что размер минимальной заработной платы будет увеличен. Французский лидер также пообещал отменить налогообложение сверхурочных часов, начиная с 1 января.

В своем обращении к народу, Макрон заявил, что для восстановления спокойствия и порядка во Франции будут использованы "все средства".

Президент Франции отметил, что понимает "гнев и негодование" французов по поводу стоимости жизни, но осудил насилие на улицах. По его словам, "никакой гнев не оправдывает" атаки на полицию и разграбления магазинов.

"All the big companies in France, they must pay taxes".



Macron addresses the nation amid Gilet Jaunes protests.https://t.co/OUyn5dIw0p pic.twitter.com/XtGvHXprVI — euronews (@euronews) 10 декабря 2018 г.

Напомним, протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются уже четвертую неделю. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.

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По приблизительным оценкам, в субботу, 8 декабря, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты "желтых жилетов" обернулись для экономики Франции катастрофой.

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