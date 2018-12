Протесты во Франции: Макрон пообещал ввести налоговые льготы и увеличить минимальную зарплату

Об этом он заявил 10 декабря в телевизионном обращении к нации, передает AP.

Теперь у меня нет ни зарплаты, ни жены. Что движет "желтыми жилетами" – репортаж из французской глубинки

Кроме того, Макрон заявил, что размер минимальной заработной платы будет увеличен. Французский лидер также пообещал отменить налогообложение сверхурочных часов, начиная с 1 января.

В своем обращении к народу, Макрон заявил, что для восстановления спокойствия и порядка во Франции будут использованы "все средства".

Президент Франции отметил, что понимает "гнев и негодование" французов по поводу стоимости жизни, но осудил насилие на улицах. По его словам, "никакой гнев не оправдывает" атаки на полицию и разграбления магазинов.

"All the big companies in France, they must pay taxes".



Macron addresses the nation amid Gilet Jaunes protests.https://t.co/OUyn5dIw0p pic.twitter.com/XtGvHXprVI