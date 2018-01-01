Протесты во Франции: Макрон пообещал ввести налоговые льготы и увеличить минимальную зарплату
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров после масштабных акций протеста "желтых жилетов".
Об этом он заявил 10 декабря в телевизионном обращении к нации, передает AP.
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Кроме того, Макрон заявил, что размер минимальной заработной платы будет увеличен. Французский лидер также пообещал отменить налогообложение сверхурочных часов, начиная с 1 января.
В своем обращении к народу, Макрон заявил, что для восстановления спокойствия и порядка во Франции будут использованы "все средства".
Президент Франции отметил, что понимает "гнев и негодование" французов по поводу стоимости жизни, но осудил насилие на улицах. По его словам, "никакой гнев не оправдывает" атаки на полицию и разграбления магазинов.
"All the big companies in France, they must pay taxes".— euronews (@euronews) 10 декабря 2018 г.
Macron addresses the nation amid Gilet Jaunes protests.https://t.co/OUyn5dIw0p pic.twitter.com/XtGvHXprVI
Напомним, протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются уже четвертую неделю. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.
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По приблизительным оценкам, в субботу, 8 декабря, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.
По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты "желтых жилетов" обернулись для экономики Франции катастрофой.
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