Протесты во Франции: количество протестных акций по всей стране превысило 1,6 тысяч

На акциях протеста задержали 130 человек

Во Франции было в общем проведено 1619 протестных акций против против повышения цен на топливо, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, сообщает BMF.

Отмечается, что в субботу, 24 ноября, в протестах в Париже приняли участие 106,3 тысяч человек, что значительно меньше, чем в предыдущую субботу, когда число участников приближалось к 244 тысячам.

По словам главы МВД, задержаны 130 человек.

"Мы хотим отметить, что акции приняли в субботу несколько иной характер по стране. В частности, было отмечено гораздо большее число случаев блокировки торговых центров. Пострадавших были меньше", – заявил Кастанер.

Ранее сообщалось, что глава МВД Франции обвинил в столкновениях на Елисейских полях лидера ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен.

Напомним, утром 24 ноября протестующие, одетые в желтые жилеты, начали блокировать дороги и улицы по всей Франции, протестуя против повышения цен на топливо в стране. Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов".

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Протестующие перекрыли дороги и магистрали страны. На третий день акции протестующие начали блокировать доступ к хранилищам с горючим.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за повышение налогов на топливо, однако призвал участников протестов к диалогу.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство не собирается отменять налог, который привел к подорожанию бензина на заправках.

За четыре дня акции протеста погибли два человека, еще 552 пострадали.