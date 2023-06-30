Протесты во Франции. Макрон досрочно покинул саммит ЕС, арестовано почти 900 митингующих 30 июня, 17:57 Протесты в Париже, 30 июня (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Во Франции уже третьи сутки продолжаются беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка. Правоохранители арестовали 875 участников акций протеста.

Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что в ночь на 30 июня Франция развернула около 40 тысяч правоохранителей в нескольких городах. В ночь 249 полицейских и жандармов получили ранения.

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Как сообщает французский телеканал, протестующие атакуют общественные здания. Так, полицейский участок в городе По забросали коктейлями Молотова, в Лилле подожгли начальную школу и окружной офис, а в Марселе пострадала библиотека. Полиция применила против людей слезоточивый газ.

На фоне митингов президент Франции Эмманюэль Макрон 30 июня досрочно покинул саммит Европейского Союза в Брюсселе для возвращения во Францию. Он отменил пресс-конференцию.

Макрон во время кризисного совещания 30 июня сообщил, что в результате беспорядков в общей сложности повреждено 492 здания, сожжено 2 тысячи автомобилей и возникло более 3,8 тысяч пожаров.

Тем временем власти Марселя запретили протесты в городе из-за насильственного характера митингов в Париже.

В течение прошлой ночи в нескольких городах произошли столкновения протестующих с полицией, были подожжены магазины и банки. Также было подожжено и уничтожено 12 автобусов в течение ночи в депо в Обервилье, на севере Парижа, на западной окраине города протестующие поджигали машины, забаррикадировали улицы и бросали снаряды в полицию.

На юге страны полиция применила гранаты со слезоточивым газом, из-за столкновений молодежи с полицией популярный туристический район Марселя Старый Порт был эвакуирован.

Масштабные протесты вспыхнули 27 июня после того, как полиция застрелила 17-летнего парня, который за рулем автомобиля якобы нарушил правила дорожного движения.