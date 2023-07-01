Массовые протесты во Франции: в пятницу задержали более 470 человек 1 июля, 06:32 30 июня во Франции задержали 471 человека (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Французские правоохранительные органы задержали с начала беспорядков в пятницу, 30 июня, 471 человека. Прошлой ночью было задержано 917 человек, их средний возраст составил 17 лет.

Об этом сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен BFMTV.



Фото: REUTERS/Juan Medina

Десятки человек задержаны в Марселе. Глава города Бенуа Пайан просил федеральные власти подкрепления из-за грабежей и столкновений. Французские СМИ сообщают о многочисленных фактах мародерства и столкновений в ряде городов.

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Фото: REUTERS/Juan Medina

Протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля во время проверки документов.

30 июня президент Франции Эммануэль Макрон созвал второе за два дня антикризисное заседание правительства. Он досрочно покинул саммит Европейского Союза в Брюсселе, чтобы вернуться во Францию и отменил пресс-конференцию.

Во время заседания Макрон сообщил, что в результате беспорядков в целом повреждено 492 здания, сожжено 2 тысячи автомобилей и возникло более 3,8 тысячи пожаров.