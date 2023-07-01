Массовые протесты во Франции: в пятницу задержали более 470 человек

1 июля, 06:32
Поделиться:
30 июня во Франции задержали 471 человека (Фото:REUTERS/Juan Medina)

30 июня во Франции задержали 471 человека (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Французские правоохранительные органы задержали с начала беспорядков в пятницу, 30 июня, 471 человека. Прошлой ночью было задержано 917 человек, их средний возраст составил 17 лет.

Об этом сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен BFMTV.

REUTERS/Juan Medina
Фото: REUTERS/Juan Medina

Десятки человек задержаны в Марселе. Глава города Бенуа Пайан просил федеральные власти подкрепления из-за грабежей и столкновений. Французские СМИ сообщают о многочисленных фактах мародерства и столкновений в ряде городов.

Видео дня

REUTERS/Juan Medina
Фото: REUTERS/Juan Medina
Читайте также:

Столкновения протестующих с полицией в пригороде Парижа Нантери (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes) Третья ночь протестов. Как выглядят массовые беспорядки во Франции из-за убийства полицейским несовершеннолетнего и их последствия

Протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля во время проверки документов.

30 июня президент Франции Эммануэль Макрон созвал второе за два дня антикризисное заседание правительства. Он досрочно покинул саммит Европейского Союза в Брюсселе, чтобы вернуться во Францию и отменил пресс-конференцию.

Во время заседания Макрон сообщил, что в результате беспорядков в целом повреждено 492 здания, сожжено 2 тысячи автомобилей и возникло более 3,8 тысячи пожаров.

Читайте также:
Троих одним ударом. Протестующие во Франции повалили металлический столб прямо на своих товарищей — видео
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Франция

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X