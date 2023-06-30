Вышли за пределы Франции. Массовые беспорядки уже достигли Брюсселя, более 60 человек задержаны

30 июня, 14:13
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Полицейские на месте событий Аннеэсенса, Брюссель, 29 июня (Фото:Belga/ Hatim Kaghat)

Полицейские на месте событий Аннеэсенса, Брюссель, 29 июня (Фото:Belga/ Hatim Kaghat)

Протестные действия, которые не утихают уже третьи сутки во Франции, перекинулись в столицу соседней Бельгии.

Об этом сообщает The Brussels Times.

В четверг, 29 июня, местная полиция задержала более 60 человек, которые вышли в поддержку протестующих во Франции. В местных группах в соцсетях активно распространяются сообщения с призывами самостоятельно организоваться и выйти на солидарный протест с французами.

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Издание пишет, что молодые люди начали собираться поздно вечером в нескольких локациях Брюсселя. Местные силы правопорядка, которым было известно о планах протестующих, заблаговременно привлекли достаточное количество правоохранителей для предотвращения беспорядков.

Однако в районе Аннеэсенс, на проспекте Лемонье протестующие возвели баррикады, но их быстро устранили стараниями местных жителей, а также пришлось изменить расписание движения общественного транспорта в этой части города. Полиция зафиксировала факты нескольких хулиганских поджогов, из-за одного из которых сгорел автомобиль. Все возгорания были локализованы и ликвидированы.

Правоохранители задержали 63 протестующих, среди них — 47 несовершеннолетних. Один из них, как пишет бельгийское медиа, был задержан за нанесение физического вреда работнику полиции. Сейчас подозреваемого допросили и отпустили.

Во Франции продолжаются протесты из-за действий полицейских, которые застрелили 17-летнего подростка за рулем автомобиля. За три дня беспорядков МВД Франции привлекло более 40 тысяч правоохранителей, 667 человек были задержаны. Президент Франции Эммануэль Макрон уже второй раз за последние сутки провел экстренное заседание правительства.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Бельгия Франция Брюссель Беспорядки Протесты

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