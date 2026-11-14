Во Франции десятки тысяч людей вышли на протесты (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

В субботу, 14 ноября, во Франции прошли массовые протесты против роста стоимости жизни. По данным Министерства внутренних дел страны, в демонстрациях приняли участие около 106 тысяч человек, в том числе 24 тысячи — в Париже.

Во время акций в столице полиция применила слезоточивый газ, а всего по стране был задержан 121 протестующий. Об этом сообщают Le Figaro и France 24.

Это уже пятая суббота подряд, когда французы выходят на улицы, выражая недовольство ростом цен. В десятках городов страны прошли марши протеста, к которым присоединились представители профсоюзов, студенты, школьники, правозащитники и участники движения «желтых жилетов».

Реклама

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Среди основных требований демонстрантов — повышение зарплат, увеличение финансирования образования и прекращение полицейского насилия. Часть участников также выступила против законопроекта, предусматривающего усиление правовой защиты сотрудников правоохранительных органов в случае применения оружия, в частности введение презумпции правомерности таких действий.

По данным МВД Франции, всего на акции вышли около 106 тысяч человек, из них 24 тысячи — в Париже. В то же время молодежная межпрофсоюзная коалиция оценивает число участников примерно в 200 тысяч по всей стране, в том числе 100 тысяч — в столице.

Для поддержания порядка власти задействовали около 70 тысяч полицейских и жандармов. В Париже на время демонстраций закрыли 21 станцию метро.

Главный марш в столице начался на площади Республики. Оттуда участники направились через площадь Бастилии к площади Нации.

В нескольких городах демонстрации сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. В частности, в Лионе подожгли баррикаду, в Бордо протестующие бросали предметы в сторону бронетехники, а в Марселе полиция применила слезоточивый газ. Несмотря на отдельные столкновения, в Министерстве внутренних дел заявили, что в целом ситуация в стране остается спокойной и контролируемой.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Протесты во Франции — что известно

Нынешняя волна протестов началась в сентябре со студенческих акций, вызванных состоянием системы образования. 17 октября во Франции прошла общенациональная акция протеста против высокой стоимости жизни и кризиса в сфере образования, которая впоследствии переросла в массовые беспорядки, столкновения с полицией и грабежи магазинов. На следующий день президент Эммануэль Макрон обратился к гражданам, заявив, что испытывает «гнев и стыд».

Реклама:

Как писала Financial Times, Европейский союз проверяет возможные случаи российского вмешательства и кампании по дезинформации, связанные с беспорядками во Франции и других странах ЕС.

31 октября французы вновь массово вышли на улицы из-за роста стоимости жизни и вопросов качества государственных услуг. Для поддержания порядка власти задействовали 70 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

На следующий день студенческие профсоюзы пообещали со 2 ноября вновь блокировать школы по всей стране. Глава организации Les Lycéens! Пьер Сурза пояснил, что новые меры правительства Себастьена Лекорню в сфере образования — в частности, реформа системы поступления в университеты — не удовлетворили протестующих.