Кінець масових безладів у Франції. Макрон заявив про відновлення порядку в країні 7 июля, 18:15 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о восстановлении порядка и спокойствия в стране после недельных беспорядков (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что массовые беспорядки в стране постепенно уменьшаются, что позволяет говорить о восстановлении безопасности

Об этом он рассказал во время своего выступления перед местными депутатами в городе По, передает BFMTV.

Макрон заявил, что ему стало известно о лишь 20 задержанных протестующих за последние сутки. По мнению лидера Франции, это дает основания говорить о «порядке, гармонии и спокойствии». Макрон призвал всех к общему смирению и «глубоко понять то, что произошло».

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«Я иногда слышу: „Он не понимает проблем Франции“. Но кто мог предвидеть, что это произойдет в такой форме, в городах, которые в некоторых случаях никогда раньше не сталкивались с городским насилием?» — сказал глава французского государства.

Макрон считает, чтобы не было повторного повторения такого кризиса, следует усилить диалог между всеми слоями населения страны. Также лидер Франции объявил, что он и правительство страны собираются принять ряд определенных норм для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

«Мы собираемся принять некоторые далеко идущие решения в течение следующих нескольких недель, которые будут проявляться со временем», — сказал Макрон в По.

Протесты во Франции вспыхнули 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля Мерзука во время проверки документов.

30 июня президент Франции Эммануэль Макрон созвал второе за два дня антикризисное заседание правительства. Он досрочно покинул саммит Европейского Союза в Брюсселе, чтобы вернуться во Францию, и отменил пресс-конференцию. Позже бабушка убитого подростка призвала протестующих прекратить насилие на улицах.

В воскресенье, 2 июля, Макрон выступил с идею контролировать и ограничивать доступ к соцсетям во время проявления массовых беспорядков. В пятницу, 7 июля, стало известно о законопроекте, который позволит правоохранителям получать доступ к смартфонам подозреваемых в удаленном режиме.