Массовые беспорядки во Франции. Президент Макрон заговорил об отключении и контроле соцсетей в стране 5 июля, 16:22 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости контроля за соцсетями во время беспорядков в стране (Фото:Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS)

На фоне беспорядков во Франции, уже продолжающихся уже более недели, президент Эммануэль Макрон заявил, что правительство должно рассмотреть вопрос контроля и отключения социальных сетей на время беспорядков, когда «все выходит из-под контроля государства».

Об этом пишет TheGuardian.

Такое заявление главы государства было ответом на комментарии министров правительства Франции, которые обвинили молодых людей в использовании таких платформ, как Snapchat и TikTok, для организации и поощрения беспорядков и насилия.

Видео дня

«Нам нужно подумать о том, как молодые люди пользуются социальными сетями… когда что-то выходит из-под контроля, нам, возможно, придется их регулировать или отключать. Прежде всего, мы не должны делать это в разгар событий, и я рад, что нам не пришлось», — сказал Макрон во время встречи с руководителями 200 городов, муниципалитеты которых пострадали от действий протестующих.

Президент Франции считает такие дебаты «необходимыми в свете тех событий, которые происходят сейчас».

Заявление руководителя Елисейского дворца беспощадно раскритиковали французские политики. Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор написал в своем Twitter, что Франция как «страна прав человека и гражданина» не может присоединиться к большим «демократиям» вроде Китая, России и Ирана.

Глава правоцентристского движения Республиканцы Оливье Марле также оппонирует президенту Макрону и считает, что закрытие социальных сетей как в Китае, Иране или Северной Корее выглядит «как провокация для отвлечения внимания» и имеет «очень глупый привкус».

27 июня во многих городах Франции вспыхнули массовые протесты после того, как в пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего парня по имени Нахель.

Представитель полиции оправдывался тем, что подросток якобы отказался подчиниться, но видео, которое впоследствии появилось в сети, противоречило его версии и заставило тысячи людей выйти на улицы. Позже 38-летнего полицейского, сделавшего смертельный выстрел, обвинили в умышленном убийстве и арестовали.

Президент Макрон уже дважды созывал экстренное заседание правительства для разрешения кризисной ситуации в стране. За время беспорядков было мобилизовано 45 тысяч полицейских, задержано более 1600 протестующих.