Визит короля Чарльза во Францию отложили на фоне протестов против пенсионной реформы. За вчера там — более 450 задержанных 24 марта, 13:52 Протесты против пенсионной реформы в Нанте, 23 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Государственный визит короля Великобритании Чарльза ІІІ во Францию отложили на фоне масштабных протестов по всей стране против пенсионной реформы.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

Визит короля был запланирован на 26—29 марта. Однако на 28 марта анонсировали новую акцию протеста, поэтому его перенесли. Решение приняли после разговора президента Франции Эммануэля Макрона с Чарльзом III в пятницу, 24 марта.

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Как пишет The Guardian, Макрон вместе с первой леди должны были устроить банкет для короля Британии и королевы-консорта Камиллы в бывшем королевском дворце в Версале. 28 марта они планировали поехать в Бордо, чтобы увидеть последствия лесных пожаров, а затем — отметить открытие британского консульства.

До начала протестов в четверг, 23 марта, французские чиновники настаивали на том, что визит состоится, несмотря на угрозу его срыва. Накануне в городах Франции организовали около 300 демонстраций, на которые вышли более миллиона человек. Полиция задержала 450 демонстрантов.

Протесты сопровождались поджогами и вандализмом. Например, в Бордо перед зданием мэрии разожгли костер, в результате чего был поврежден вход в колоннаду, а в Париже — подожгли кучи мусора, накопившиеся в историческом центре города.



Законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет обсуждали в парламенте Франции в течение шести недель. После того, как стало ясно, что Макрону не хватит голосов, применили конституционную норму — статью 49.3, позволяющую принимать закон без голосования. 20 марта правительство Макрона едва пережило вотум недоверия.

