Третья ночь протестов. Как выглядят массовые беспорядки во Франции из-за убийства полицейским несовершеннолетнего и их последствия 30 июня, 18:54 Столкновения протестующих с полицией в пригороде Парижа Нантери (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

В ночь на 30 июня массовые беспорядки во Франции, которые начались из-за убийства полицейским 17-летнего парня 27 июня, достигли максимальных масштабов с момента их начала и распространились на соседнюю Бельгию.

В течение этой ночи во Франции арестовали 875 человек, в Бельгии — 60.

Для подавления беспорядков во Франции мобилизовали 40 тысяч полицейских. 249 полицейских и жандармов за прошлую ночь получили ранения.

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В нескольких городах произошли столкновения протестующих с полицией, были подожжены магазины и банки. Также было подожжено и уничтожено 12 автобусов в депо в Обервилье, на севере Парижа.

Полицейский участок в городе По забросали коктейлями Молотова, в Лилле подожгли начальную школу и окружной офис, а в Марселе пострадала библиотека.

На юге страны полиция применила гранаты со слезоточивым газом, из-за столкновений молодежи с полицией популярный туристический район Марселя Старый Порт был эвакуирован.

30 июня президент Франции Эммануэль Макрон созвал второе за два дня антикризисное заседание правительства. Он досрочно покинул саммит Европейского Союза в Брюсселе, чтобы вернуться во Францию и отменил пресс-конференцию.

Во время заседания Макрон сообщил, что в результате беспорядков в целом повреждено 492 здания, сожжено 2 тысячи автомобилей и возникло более 3,8 тысячи пожаров.

NV публикует фоторепортаж третьей ночи протестов во Франции и их последствий.

1. Стычки протестующих с полицией в пригороде Парижа Нантери.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

2. Столкновения протестующих с полицией в пригороде Парижа Нантери.



Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

3. Горящий автомобиль в пригороде Парижа Нантери.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

4. Стычки протестующих с полицией в пригороде Парижа Нантери.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

5. Столкновения протестующих с полицией в пригороде Парижа Нантери.



Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

6. Стычки протестующих с полицией в пригороде Парижа Нантери.



Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

7. Горящие автомобили в пригороде Парижа Нантери.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

8. Французские полицейские на фоне запущенного протестующими фейерверка в пригороде Парижа Нантери.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

9. Французские полицейские на фоне запущенных протестующими фейерверков в пригороде Парижа Нантери.



Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

10. Столкновения протестующих с полицией в пригороде Парижа Нантери.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

11. Поврежденный во время беспорядков недостроенный аквацентр Олимпийских игр 2024 года в Париже возле поврежденного автобусного депо.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

12. Сожженные в парижском автобусном депо автобусы.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

13. Сожженные в парижском автобусном депо автобусы.



Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

12. Сожженный в парижском автобусном депо автобус.



Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

13. Люди проходят мимо разбитой во время протестов витрины магазина в Лилле на севере Франции.

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

14. Разбитая витрина магазина Nike в торговом центре в Париже.

Фото: REUTERS/Lucien Libert

15. Люди смотрят на сожженное здание компании Tessi group в Рубе на севере Франции.

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

16. Сожженное здание компании Tessi group в Рубе на севере Франции.



Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

17. Сожженный во время протестов автомобиль в Рубе на севере Франции.

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol