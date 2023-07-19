Беспорядки во Франции: более 1200 протестующих получили приговор, большинство приговорены к лишению свободы 19 июля, 11:54 30 июня во Франции задержали 471 человека (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что более 1200 людям был вынесен приговор в связи с беспорядками в стране, большинство из которых приговорили к лишению свободы.

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам министра, всего было вынесено 1278 приговоров, 95% из которых являются обвинительными.

Он добавил, что 1300 человек были переданы в прокуратуру, а 905 были подвергнуты немедленному судебному заседанию.

Видео дня

По итогам слушаний 1056 человек были приговорены к лишению свободы, из них 742 — к строгому сроку наказания со средним сроком 8,2 месяца.

На данный момент заключено 600 человек.

27 июня во многих городах Франции вспыхнули массовые протесты после того, как вблизи Парижа полицейский застрелил 17-летнего парня по имени Нахель.



Представитель полиции оправдывался тем, что подросток якобы отказался подчиниться, но видео, которое впоследствии появилось в сети, противоречило его версии и заставило тысячи людей выйти на улицы. За четыре дня протестов задержано более 1300 человек.

38-летнего полицейского, сделавшего смертельный выстрел, обвинили в умышленном убийстве и арестовали.

30 июня президент Франции Эммануэль Макрон созвал второе за два дня антикризисное заседание правительства. Он досрочно покинул саммит Европейского Союза в Брюсселе, чтобы вернуться во Францию, и отменил пресс-конференцию.

Во время заседания Макрон сообщил, что в результате беспорядков было повреждено 492 здания, сожжено 2 тысячи автомобилей и возникло более 3,8 тысячи пожаров.

По состоянию на вечер 1 июля во Франции было задержано более 1300 человек.