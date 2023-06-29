Массовые беспорядки во Франции. Макрон созвал антикризисное заседание правительства и осудил протестующих 29 июня, 12:08 Эммануэль Макрон созвал заседание правительства относительно действий протестующих (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел экстренное заседание правительства, на котором рассматривали вопрос беспорядков в стране, которые не утихают уже вторые сутки, сообщает Reuters.

Глава государства назвал действия протестующих «неоправданными», а факт стрельбы таким, что не поддается «никаким извинениям».

«Последние несколько часов отмечаются сценами насилия не только против полицейских участков, но и против школ и мэрий, а следовательно, против государственных учреждений, и эти действия являются абсолютно неоправданными», — отметил президент Франции.

Видео дня

Во вторник, 27 июня, 17-летний водитель автомобиля был застрелен в парижском пригороде Нантер. В полиции сообщили, что водитель транспорта отказался подчиниться требованиям сотрудника правоохранительных органов. Видео с инцидентом быстро распространилось в сети, после чего в Нантере и во всей стране вспыхнули беспорядки, которые продолжаются уже два дня.

Полицейский, который выстрелил в юношу, взят под стражу. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен также сообщил, что сейчас задержаны более 150 человек, которые совершили нападения и поджоги полицейских участков, школ и мэрий по всей территории страны.