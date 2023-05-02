Погромы и столкновения с полицией. Во Франции сотни тысяч человек протестовали против пенсионной реформы — фоторепортаж

2 мая, 00:27
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Париж, 1 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Париж, 1 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Во Франции в понедельник, 1 мая, прошли масштабные протесты против повышения пенсионного возраста, организованные профсоюзом.

Как сообщает Reuters, демонстранты в Париже бросали в полицейских коктейли Молотова и фаеры, поджигали велосипеды и громили автобусные остановки. Протестующие, которые вышли на мирный марш, освистали полицейских, те ответили водометами и слезоточивым газом. В Лионе и Нанте протестующие подожгли несколько машин и разгромили офисные помещения.

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Le Monde также сообщает об инцидентах на демонстрациях в Бордо, Ренне и Тулузе. В Марселе около 200 человек ненадолго заняли роскошный отель InterContinental.

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CNN пишет, что профсоюзы во Франции традиционно проводят марши 1 мая — в Международный день труда, однако в этом году профсоюзное объединение CGT призывало к беспрецедентным демонстрациям.

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании 291 протестующего, в том числе 90 — в Париже. По его словам, в ходе столкновений пострадали 108 полицейских и жандармов, сообщает BFMTV. В ассоциации уличных медиков заявили, что количество пострадавших протестующих и прохожих — более 200.

REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
REUTERS/Stephane Mahe
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
REUTERS/Stephane Mahe
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
REUTERS/Stephane Mahe
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
REUTERS/Stephane Mahe
Фото: REUTERS/Stephane Mahe

По оценке CGT, на демонстрации по всей Франции вышли 2,3 млн человек (из них 550 тысяч — в Париже), по данным МВД — 782 тысячи (в том числе 112 тысяч в Париже).

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Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе 15 апреля, вскоре после того, как Конституционный суд не обнаружил в реформе несоответствия основному закону. В тот же вечер по всей Франции вспыхнула очередная волна протестов.

Пенсионная реформа предполагает повышение пенсионного возраста для французов с 62 до 64 лет.

Макрон утверждает, что реформа — это вынужденный шаг, необходимый для предотвращения коллапса пенсионной системы страны. В марте правительство воспользовалось специальными конституционными полномочиями, чтобы продвинуть изменения без голосования.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Франция 1 мая Пенсионная реформа Протесты

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