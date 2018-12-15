Протесты в Венгрии: за все время пострадали 14 полицейских, более 50 демонстрантов задержаны Сегодня, 15:07 231 Цей матеріал також доступний українською В Будапеште продолжаются протесты

Согласно данным полиции Будапешта, от протестов против новых изменений в трудовой кодекс пострадали 14 полицейских, сообщает Daily Hungary News.

Также правоохранители задержали 51 человека в связи с демонстрациями.

В полиции также добавили, что протестующие полностью разбили восемь полицейских машин.

Протесты в Венгрии были вызваны недовольством граждан принятием изменений в трудовое законодательство, которые позволяют работодателям увеличить количество сверхурочных часов и оплачивать их с отсрочкой в три года.