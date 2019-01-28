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Протесты в Венесуэле: количество погибших возросло до 35 человек

Сегодня, 18:20
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EPA

Количество погибших возросло

Количество погибших во время антиправительственных протестов в Венесуэле возросло до 35 человек, сообщили правозащитники.

По данным Центра мониторинга за социальной конфликтностью (OVCS), за прошедшую неделю 35 человек погибли во время протестов в десяти штатах. Больше всего - в столице Венесуэлы Каракасе, где правозащитники насчитали по меньшей мере десять погибших.

Правозащитники сообщили, что еще по меньшей мере 850 человек были задержаны властями по всей стране.

Напомним, что 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента Николаса Мадуро от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. Сообщалось, что столкновениях во время антиправительственных протестов погибли по меньшей мере 26 человек.

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