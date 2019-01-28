Протесты в Венесуэле: количество погибших возросло до 35 человек Сегодня, 18:20 744 Цей матеріал також доступний українською EPA Количество погибших возросло EPA

Количество погибших во время антиправительственных протестов в Венесуэле возросло до 35 человек, сообщили правозащитники.

По данным Центра мониторинга за социальной конфликтностью (OVCS), за прошедшую неделю 35 человек погибли во время протестов в десяти штатах. Больше всего - в столице Венесуэлы Каракасе, где правозащитники насчитали по меньшей мере десять погибших.

#28Ene Se confirman 35 personas asesinadas en protestas en 10 estados.

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1-Amazonas 3

2-Barinas 3

3-Bolívar 8

4-Distrito Capital 10

5-Portuguesa 4

6-Táchira 2

7-Monagas 2

8-Yaracuy 1

9-Sucre 1

10-Mérida 1#OVCS #PROVEA — Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) 28 января 2019 г.

Правозащитники сообщили, что еще по меньшей мере 850 человек были задержаны властями по всей стране.

Напомним, что 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента Николаса Мадуро от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. Сообщалось, что столкновениях во время антиправительственных протестов погибли по меньшей мере 26 человек.