Протесты в Венесуэле: количество погибших возросло до 35 человек
Количество погибших во время
антиправительственных протестов в Венесуэле возросло до 35 человек, сообщили
правозащитники.
По данным Центра мониторинга за социальной
конфликтностью (OVCS), за прошедшую неделю 35 человек погибли во время
протестов в десяти штатах. Больше всего - в столице Венесуэлы Каракасе, где правозащитники
насчитали по меньшей мере десять погибших.
Правозащитники сообщили, что еще по меньшей
мере 850 человек были задержаны властями по всей стране.
Напомним, что 21 января в столице страны
Каракасе группа военных потребовала отстранить президента Николаса Мадуро от
власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. Сообщалось, что
столкновениях во время антиправительственных протестов погибли по
меньшей мере 26 человек.