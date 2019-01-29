Протесты в Венесуэле: количество погибших превысило 40 человек Сегодня, 13:32 13033 Цей матеріал також доступний українською EPA На улицах Венесуэлы протестуют против режима Мадуро EPA

Количество погибших в результате антиправительственных протестов в Венесуэле превысило 40 человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, пишет Reuters.

26 из них стали жертвами столкновений с проправительственными силами. Пять человек были убиты во время рейдов по домам, еще 11 – во время грабежей и мародерства.

Задержаны были 850 человек, из них – 77 детей.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Читайте также: Хуан Гуайдо. Что известно о 35-летнем инженере, который бросил вызов президенту Венесуэлы



В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.



В стране начались протесты.

Читайте также:

Свергают диктатуру. Что происходит в Венесуэле, и как на это реагируют в мире

Мадуро должен уйти. Мировые СМИ о том, что происходит в Венесуэле