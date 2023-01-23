Следующий пожар. Ожидайте вспышки гражданского неповиновения, ведь доверие к полиции падает — The Economist 23 января, 17:28 Эксклюзив NV Доля жителей Лондона, чувствующих, что полиции можно доверять, сократилась с 77% в декабре 2014 года до 57% в марте 2022-го. (Фото:Action Images via Reuters/Paul Childs)

Редактор материалов по социальным вопросам The Economist Джоэл Бадд объясняет, почему в 2023 году возможны вспышки гражданского неповиновения в Великобритании.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Минуле десятиліття видалося винятково спокійним. Франція бунтувала через податки на пальне, Гонконг — на захист демократії, а Америка — проти жорстокості поліції, однак більша частина Британії перебувала у спокої (Сумним винятком була Північна Ірландія, що й далі потерпає від заворушень на ґрунті міжконфесійної ворожнечі). Схоже, у 2023 році мирний період у Британії добіжить кінця, однак не через те, про що багато хто міг би подумати.

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Популярний захисник прав споживачів Мартін Льюїс припустив, що не за горами той момент, коли різке зростання вартості енергії та харчів спричинить громадські заворушення у Британії. Однак неналежна поведінка не є неминучим наслідком важкого періоду в економіці. Це правда, що в 1981 та 2011 роках британці бунтували після серйозних економічних спадів. Однак вони бунтували й тоді, коли економіка почувалася бадьоро — у 1985 та 2000 роках.

Пів століття тому радикальний історик Едвард Палмер Томпсон висміяв «спазматичний погляд» на заворушення — припущення про те, що протести вибухають, коли зростає ціна на хліб. Два інших пояснення краще підходять для бунтів — як минулих, так і сучасних. Перше: люди протестують, бо відчувають, що влада (і особливо поліція) поводяться неприпустимо. Друге: вони протестують, бо гадають, що можуть уникнути покарання за це. Над обома варіантами вже блимають попереджувальні сигнали.

Лондон — місто, що має найбільше значення, бо саме тут часто вибухають протести, які потім поширюються. Тож той факт, що протягом останніх кількох років ставлення лондонців до поліції різко погіршилося, викликає занепокоєння. Проведені мерією опитування показують: частка жителів Лондона, які відчувають, що поліції можна довіряти, скоротилася із 77% у грудні 2014 року до 57% у березні 2022-го. Зменшилася також частка тих, хто вважає, що поліція ставиться до кожного справедливо.

Ніхто не знає напевне чому. Імовірно, стан справ погіршила реорганізація столичної поліції на початку 2018 року, що ослабила зв’язок між патрульними поліцейськими та місцевими громадами. Безумовно, до цього додалася ще й низка злочинів, включно із викраденням та вбивством Сари Еверард, вчиненим 2021 року офіцером поліції.

Схоже також, що люди потерпають від повсякденної взаємодії з поліцією. Після 2017−2018 років кількість людей в Англії та Уельсі, яких протягом року зупинили й обшукали, зросла з 300 тис. до близько 700 тис. При цьому частка обшуків (переважно через пошук наркотиків), які призвели до арештів, зменшилася з 17% до 11%. Це залишає безліч невдоволених, особливо в Лондоні, де відбувається три п’ятих усіх обшуків.

Багато що може викликати колотнечу: поліцейські перестрілки, непопулярні закони, спортивні перемоги або поразки, протести деінде. Однак вона розростається й поширюється через те, що люди доходять висновку, мовляв, вигоди від приєднання до заворушень (від мародерства із викраденням товарів, посиленого відчуття влади або просто забави руйнування) переважають імовірну розплату. Кримінологи, які досліджували заворушення 2011 року, стверджують, що британські міста раптово перейшли від рівноваги низького рівня злочинності до рівноваги за високого рівня злочинності, тоді як поліція залишилася осторонь, не здатна запобігти пограбуванням і підпалам.

Утім учасники цих бунтів жорстоко прорахувалися. За допомогою записів із камер безпеки поліцейські зрештою затримали в ході облав тисячі заколотників, а суди ухвалили їм суворі тюремні вироки. Мародери дістали жорстокий урок. Однак ці події й покарання 2011 року поступово стерлися в пам’яті. Протягом наступного року заворушення, ймовірно, виникнуть просто тому, що їх не було вже понад 10 років.

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