В Стамбуле произошло нападение на здание редакции журнала LeMan, переросшее в противостояние с полицией. Накануне издание опубликовало карикатуру на пророка Мухаммеда, чем вызвало крайнюю степень возмущения правоверных мусульман.

Об этом сообщает The Guardian.

Столкновения произошли после того, как главный прокурор Стамбула отдал приказ об аресте редакторов журнала LeMan из-за публикации карикатуры, «публично оскорбляющую религиозные ценности».

Главный редактор журнала Тунджай Акгюн заявил, что изображение было неверно истолковано.

Фото: via Öteki

«Эта карикатура никоим образом не является карикатурой на пророка Мухаммеда. В этой работе имя мусульманина, погибшего во время бомбардировок Израиля, выдумано как Мухаммед. Более 200 миллионов человек в исламском мире носят имя Мухаммед. [Это] не имеет никакого отношения к пророку Мухаммеду. Мы никогда не пойдем на такой риск», — заявил он.

После того как карикатура была опубликована, несколько десятков разгневанных протестующих напали на бар в центре Стамбула, который часто посещают сотрудники LeMan, что спровоцировало ожесточенные стычки с полицией.

Драки быстро переросли в столкновения, в которых участвовало от 250 до 300 человек.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что полиция арестовала карикатуриста, ответственного за изображение, а также графического дизайнера LeMan.

«Человек по имени DP, который сделал этот отвратительный рисунок, был пойман и взят под стражу. Эти бесстыжие личности ответят перед законом», — написал он.

По сообщениям СМИ, в ордере на арест также указаны главный редактор и управляющий редактор издания LeMan.

В серии постов на X ЛеМан выступил в защиту карикатуры и заявил, что она была намеренно неверно истолкована с целью вызвать провокацию.

«Карикатурист хотел изобразить праведность угнетенного мусульманского народа, изобразив мусульманина, убитого Израилем, он никогда не намеревался принижать религиозные ценности. Мы не принимаем навязанное нам клеймо из-за отсутствия изображения нашего пророка. Нужно быть очень злобным человеком, чтобы интерпретировать карикатуру таким образом», — говорится в сообщении.

В представленном комиксе, который обидел турецких радикальных исламистов, изображен диалог между двумя святыми пророками Мухаммадом и Моисеем на фоне разрушенного города, во время продолжающейся бомбардировки:

Первый пророк приветствует: «SELAMÜN ALEYKÜM, BEN MUHAMMED!» (Мир вам, я Мухаммад!).

Второй пророк отвечает: «ALEYHEM SALOM, BEN DE MUSA…» (И вам мир, я тоже Моисей…).

На заднем плане видны горящие здания и падающие снаряды, что, скорее всего, намекают на бомбардировку Израилем сектора Газа.

Главная идея комикса основана на религиозном диалоге пророков ислама и иудаизма и демонстрирует абсурдность их мирных приветствий во время войны.