Протесты в центре Парижа: полиция начала задерживать участников акции

В Париже полиция задержала 39 человек на Елисейских полях

Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов из движения Желтые жилеты, которые вышли на протест на Елисейские поля в Париже.

Как заявил глава МВД Кристоф Кастанер, на акцию собрались 200 мирных демонстрантов, однако на подступах к Елисейским полям находятся около 1,5 тысячи агрессивно настроенных людей, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наши силы безопасности дают отпор хулиганам. Задержаны уже 39 человек", - сказал он.

Все магазины на Елисейских полях закрыты, причем владельцы постарались защитить витрины, чтобы те не были повреждены при столкновениях.

Ранее сообщалось, что сотни демонстрантов собрались на Елисейских полях чтобы вновь выразить протест против роста цен на топливо и против реформаторской политики правительства в целом.

Демонстранты из движения Желтые жилеты устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже.