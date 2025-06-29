В Белграде массовые протесты: студенты и оппозиция требуют досрочных выборов, произошли столкновения с полицией

29 июня, 01:13
Основу протестного движения составляют студенты, к которым присоединились оппозиционные силы (Фото: REUTERS/Zorana Jevtic)

Основу протестного движения составляют студенты, к которым присоединились оппозиционные силы (Фото: REUTERS/Zorana Jevtic)

В столице Сербии Белграде продолжаются массовые антиправительственные демонстрации, организованные студенческими объединениями и оппозиционными политическими силами под лозунгом Видимо се на Видовдан. Основное требование протестующих — проведение досрочных парламентских выборов и роспуск действующего состава парламента.

Об этом пишет Reuters.

Основу протестного движения составляют студенты, к которым присоединились оппозиционные силы, профсоюзы и представители образовательной сферы. Демонстранты требуют ответственности власти за масштабную трагедию в Нови-Саде, где в ноябре 2023 года в результате обрушения крыши железнодорожного вокзала погибли 16 человек. Причиной обвала называют коррупционные злоупотребления при строительстве объекта с участием китайских государственных компаний.

REUTERS/Zorana Jevtic, REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Zorana Jevtic, REUTERS/Marko Djurica
Несмотря на заявленную мирную форму протеста, после завершения основной части акции около 22:00 произошло обострение — группа митингующих пыталась прорваться к месту проведения провластного контрмитинга. Они бросали файеры в полицию, которая ответила перцовым газом. Перед этим участники выкрикивали: «Снимите щиты!» — обращаясь к полиции.

В ответ власти стянули значительные силы жандармерии в правительственный квартал, включая район парламента и парк Пионерский, где находились тысячи сторонников Вучича, доставленные из разных регионов Сербии.

Президент Сербии заявил, что за протестами стоят «иностранные силы», и предупредил о жестком ответе на любое насилие: «Страна будет защищена, а преступники предстанут перед судом».

По информации полиции, накануне протеста задержали более десяти активистов по обвинениям в подрыве конституционного строя и терроризме — все они отрицают вину.

Оппозиция обвиняет Вучича в связях с организованной преступностью, подавлении свободы слова и использовании государственного аппарата для преследования критиков. Президент отказывается от идеи досрочных выборов — его коалиция сейчас контролирует 156 из 250 мест в парламенте.

Акция прошла в символическую для сербов дату — Видовдан, которая отмечается в память о битве на Косовом поле 1389 года.

Редактор: Дарья Харченко

