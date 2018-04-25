Протесты в секторе Газа: умер раненый израильскими военными палестинский журналист

В больнице умер палестинский журналист Ахмед Абу Хусейн, которого почти две недели назад ранили израильские военные во время столкновений вдоль границы между сектором Газа и Израилем.

Как передает Reuters, 24-летний сотрудник палестинской радиостанции Al-Shaab попал под огонь израильской армии 13 апреля.

Свидетели сообщили, что он освещал столкновения на границе в рамках редакционного задания, на нем был надет защитный жилет с надписью Пресса.

Раненого Абу Хусейна перевели из Газы в больницу на Западном берегу реки Иордан, а затем - в больницу в Израиле, где он умер.

С начала протестов в секторе Газа количество погибших палестинцев возросло до 38 человек.

Напомним, что 7 апреля умер палестинский журналист Ясер Муртаджа, которого израильские силы ранили во время массовой демонстрации на юге сектора Газа.