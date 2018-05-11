Протесты в секторе Газа: один погибший, десятки раненых

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В пятницу, 11 мая, в результате столкновений на границе между сектором Газа и землями Израиля погиб один палестинец, еще почти 50 человек получили ранения.

"Израильская армия застрелила одного палестинца, 49 человек получили ранения в результате протестов на границе сектора Газа и Израилем", - сообщает AP со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения сектора Газа.

В ЦАХАЛ сообщили о пяти очагах беспорядков на границе и примерно пяти тысячах активистов, передает NEWSru.co.il.

По данным израильских военных, палестинцы действуют агрессивно, поджигая покрышки, швыряя камни в сторону забора безопасности израильских военнослужащих, а также запуская горящих воздушных змеев.

Силы Армии обороны Израиля используют средства для разгона демонстраций и открывают огонь.

Напомним, 6 мая на границе между сектором Газа и израильскими землями погибли двое палестинцев.

Масштабные акции протеста, которые сопровождаются кровавыми беспорядками на границе сектора Газа и Израиля, начались 30 марта.

Организаторы палестинского протестного движения выражают таким образом свое несогласие с выдворением властями Израиля. Ожидается финальный многотысячный марш 15 мая.

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