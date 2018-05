Протесты в секторе Газа: один погибший, десятки раненых

В пятницу, 11 мая, в результате столкновений на границе между сектором Газа и землями Израиля погиб один палестинец, еще почти 50 человек получили ранения.

"Израильская армия застрелила одного палестинца, 49 человек получили ранения в результате протестов на границе сектора Газа и Израилем", - сообщает AP со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения сектора Газа.

BREAKING: Gaza Health Ministry says 1 Palestinian killed, 49 wounded by Israeli army fire in protests on the Gaza-Israel border.