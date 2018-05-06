Протесты в секторе Газа: израильские военные застрелили двоих палестинцев

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В воскресенье, 6 мая, на границе между сектором Газа и израильскими землями погибли двое палестинцев, сообщили в ЦАХАЛ.

Израильские военные сообщили, что трое палестинцев пытались перебраться через забор безопасности возле Хан-Юниса на юге сектора Газа. По ним открыли огонь, в результате двое нарушителей были убиты.

В ЦАХАЛ подозревают, что террористы пытались заложить взрывное устройство возле оборонительной инфраструктуры, передает NEWSru.co.il.

Напомним, что 4 мая на границе между сектором Газа и Израилем возобновились столкновения между палестинцами и израильской армией.

Масштабные акции протеста, которые сопровождаются кровавыми беспорядками на границе сектора Газа и Израиля, начались 30 марта.

Организаторы палестинского протестного движения выражают таким образом свое несогласие с выдворением властями Израиля. Ожидается финальный многотысячный марш 15 мая.

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