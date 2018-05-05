Протесты в России перед инаугурацией Путина: полиция провела задержания активистов

Больше всего задержанных в Красноярске - 150 человек

В субботу, 5 мая, во время общероссийских протестов перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина полиция провела массовые задержания среди протестующих.

Как сообщает Радио Свобода, по состоянию на середину дня правоохранители задержали 300 участников митингов. Больше всего в Красноярске - 150 человек.

В основном несанкционированные акции под лозунгом "Он вам не царь" во многих городах РФ происходят по инициативе оппозиционного политика Алексея Навального. В частности, в штабе Навального заявили, что их задержанного сотрудника Даниила Маркелова избили в отделении полиции Красноярска.

Протесты проходят также в Якутске, Пензе, Новокузнецке, Томске, Новосибирске, Челябинске, Барнауле.

В то же время, в некоторых городах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, акции протеста должны начаться позже.

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