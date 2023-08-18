Протесты в России маловероятны, режим Путина остается стабильным — латвийская разведка 18 августа, 15:57 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Михаїл Климентьєв/Кремль через REUTERS)

Российское общество стремится занимать позицию «сторонних наблюдателей» и готовы быть лояльными власти и путинскому режиму, поэтому волна протестов в стране-агрессоре «маловероятна, однако не может быть полностью исключена».

Такое мнение высказали представители Бюро по защите Конституции (SAB), сообщает Delfi.

По данным отчета SAB, после вторжения России в Украину режим российского диктатора Владимира Путина остается стабильным, однако динамика ситуации «требует регулярного наблюдения».

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Сообщается, что мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина не повлиял на оценку общественностью путинского режима.

«Скорее наоборот — после военного восстания общественная поддержка позиции Пригожина значительно упала. До мятежа Пригожина поддерживала почти половина российской общественности, а затем — только пятая часть», — говорится в отчете.

При этом отмечается, что поддержка Минобороны России выросла в несколько раз: до мятежа «вагнеровцев» ведомство поддерживала лишь одна десятая населения России, а после него показатель вырос до двух пятых населения.

В SAB также наблюдают тенденции к «политической апатии» и дистанцированию от политических процессов в стране, которые растут в российском обществе.

Согласно данным отчета, абсолютное большинство, а именно 75−80% россиян выражают поддержку российского вторжения в Украину. При этом, когда в вопросах допускается возможность воздержаться от ответа или дать оценку дальнейшему ходу войны, отношение к ней меняется: 23% поддерживают вторжение и считают, что оно должно продолжаться, 32% были против вторжения с самого начала и считают необходимым достичь мирного урегулирования, а 41% - сначала поддержали вторжение, однако сейчас стремятся к мирному урегулированию.

«Хотя отношение российской общественности к войне в Украине сложное и меняется, пока она не подает сигналов о существенной непосредственной угрозе политической стабильности путинского режима в России», — отмечается в отчете SAB.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что Путин готовится к будущим мятежам на территории РФ, поэтому дает Росгвардии танки.

4 августа российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволит Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику, а госзакупки для ведения боевых действий против Украины будут проводиться по упрощенной процедуре.

Юсов добавил, что эти российские танки в будущем будут бить по гражданским москвичам.

