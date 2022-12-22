В России уже появляется протестное движение жен и матерей военных — Преображенский 22 декабря, 15:16 Постановочная встреча Владимира Путина с матерями российских оккупантов (Фото:Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказал, что в России уже появляется протестное движение жен и матерей военных.

«Огромное количество гибнущих на фронте, как фактор, может более активно формировать протестное движение против войны, оно уже появляется на уровне комитетов жен и матерей. Их протест пока не против войны, а, скорее, против плохого обеспечения российских военных, против самой войны по понятным причинам протестовать страшно или пока немыслимо. Тем не менее, эта протестная группа уже оформляется», — сказал Преображенский НВ.

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Он также констатировал, что эта группа неприятна российским властям, «судя по тому, что Кремль уже начинает против них информационные провокации, называя эти группы экстремистскими».

В конце ноября родственницы мобилизованных россиян и срочников, которые участвуют в полномасштабной войне против Украины, предложили встречу российскому диктатору Владимиру Путину.

Организатор Совета матерей и жен Ольга Цуканова записала обращение после информации о том, что глава кремлевского режима собирается встретиться с матерями оккупантов, а никого из Совета матерей и жен на встречу не позвали.

"…Вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться", — говорит россиянка на видео.

Как сообщало Настоящее время, Совет матерей и жен требовала «не допустить нарушений при мобилизации» на территории страны-агрессора, «запретить использование ядерного оружия и провести мирные переговоры» с Украиной.

25 ноября Путин провел постановочную встречу с матерями российских военных, представительнцы организации Совет матерей и жен на эту встречу не попали.

По данным Telegram-канала Можем объяснить, некоторые из присутствовавших — функционерки привластных движений, чиновницы и представительницы путинской партии Единая Россия.

В начале ноября на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованных россиян, отправленных в район Сватово в Луганской области.

Женщины требовали вернуть своих родных, поскольку подразделения, в которых те служат, несут огромные потери, а командование не разрешает им отступать под угрозой расстрела.

Вероятно, речь шла о мобилизованных, отправленных в Луганскую область из двух учебных центров в Воронеже, которые оказались в зоне ожесточенных боев в районе Сватово и Макеевки, несмотря на заверение руководства ВС РФ, что новоприбывших разместят на второй-третьей линии обороны, а не на передовой.

