Протесты в Перу. Более 50 человек получили ранения во время новой вспышки беспорядков 21 января, 17:30 Протесты в Лиме 20 января (Фото:REUTERS/Sebastian Castaneda)

В столице Перу Лиме с пятницы, 20 января, 58 человек получили ранения во время антиправительственных протестов, распространяющихся по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в Лиме правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы отбить демонстрантов, которые бросали стеклянные бутылки и камни, когда на улицах пылали пожары.

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В то же время в городе Илаве на юге страны около 1,5 тысяч протестующих напали на полицейский участок. Восемь человек были госпитализированы с травмами, такими как переломы рук и ног, ушибы глаз и раненый живот.

Кризис в Перу

7 декабря 2022 года парламент Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Перед этим глава государства пытался распустить законодательный орган.

Правоохранители ведут несколько дел против Кастильо, в частности, по коррупции. По данным следствия, он использовал свои власти для получения прибыли от общественных работ.

Сразу после импичмента Кастильо Конгресс Перу избрал президентом страны Дину Болуарте.

Жители страны вышли на протесты с требованиями новых президентских выборов, отставки Болуарти и роспуска Конгресса. С тех пор погибли по меньшей мере 47 протестующих.

19 января беспорядки вспыхнули с новой силой, ведь после того, как одно из более исторических зданий Лимы сгорело дотла, Болуарте пообещала усилить меры касательно вандалов.