Протесты в Париже: власти обвинили в столкновениях на Елисейских полях Марин Ле Пен

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер возложил ответственность за столкновения полиции с митингующими на Елисейских полях в Париже против повышения цен на топливо на лидера ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен.

Как сообщает AFP, по его словам, участники протестов отреагировали на призыв Ле Пен и хотели блокировать законодательные учреждения страны.

Ле Пен отвергла обвинения в свои адрес и заявила, что не призывала к насилию. Политик добавила, что власти пытаются сделать из нее "козла отпущения".

По данным МВД, на акцию протеста в Париже вышло около восьми тысяч человек, из них пять тысяч находились на Елисейских полях.

Полиция арестовала восмерых человек за метание предметов.

Ранее сообщалось, что французская полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать демонстрантов. Столкновения произошли на Елисейских полях в центре Парижа.

Напомним, утром 24 ноября протестующие, одетые в желтые жилеты, начали блокировать дороги и улицы по всей Франции, протестуя против повышения цен на топливо в стране.

Из-за проведения демонстраций для посетителей закрыли знаменитую Эйфелеву башню.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали страны.

На третий день акции протестующие начали блокировать доступ к хранилищам с горючим.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за повышение налогов на топливо, однако призвал участников протестов к диалогу.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство не собирается отменять налог, который привел к подорожанию бензина на заправках.

За четыре дня акции протеста погибли два человека, еще 552 пострадали.

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов надели желтые светоотражающие жилеты, протестуя против повышения цен на топливо.