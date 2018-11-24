Протесты в Париже: полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водяную пушку

Французская полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать демонстрантов, вышедших на акцию протеста против повышения цен на топливо.

Об этом сообщает ВВС.

Столкновения произошли на Елисейских полях в центре города.

Как известно, утром 23 ноября протестующие, одетые в желтые жилеты, начали блокировать дороги и улицы по всей Франции, протестуя против повышения цен на топливо в стране.

Из-за проведения демонстраций для посетителей закрыли знаменитую Эйфелеву башню.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали страны.

На третий день акции протестующие начали блокировать доступ к хранилищам с горючим.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за повышение налогов на топливо, однако призвал участников протестов к диалогу.

За четыре дня акции протеста погибли два человека, еще 552 пострадали.

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов надели желтые светоотражающие жилеты, протестуя против повышения цен на топливо.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство не собирается отменять налог, который привел к подорожанию бензина на заправках.