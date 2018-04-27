Протесты в Никарагуа: число жертв возросло до 63 человек, еще 15 пропали без вести

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Правозащитник Маркос Кармона считает, что произошедшее в Никарагуа можно назвать

Правозащитник Маркос Кармона считает, что произошедшее в Никарагуа можно назвать "бойней"

Число жертв протестов в Никарагуа возросло до 63 человек, сообщил представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона, передает ABC News.

Также правозащитники сообщили о 160 пострадавших. Отмечается, что девять из них потеряли глаз, а еще два в данный момент парализованы.

"То, что произошло, - это бойня", - цитирует телеканал слова Кармона.

Обосновывая новую цифру погибших, глава комиссии отметил, что ее сотрудники собрали и проанализировали данные по всем департаментам центральноамериканской страны.

Ранее сообщалось о 25 погибших и около 100 раненых.

Массовые протесты в Никарагуа, начавшиеся 18 апреля, были спровоцированы реформой соцобеспечения, которая предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий.

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