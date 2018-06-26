26 июня 2018, вторник

Протесты в Кишиневе: активисты заблокировали вход в мэрию, произошли столкновения с полицией

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Протестующие собрались возле здания мэрии Кишинева

Протестующие собрались возле здания мэрии Кишинева

Утром возле здания мэрии молдавской столицы Кишинева начался протест против отмены местных выборов.

Как сообщает NewsMaker, часть протестующих сразу же попыталась войти в здание мэрии.

Завязалась потасовка с полицией, в результате которой полицейский кордон был оттеснен от главного входа в здание. Но попасть в здание протестующим не удалось, полиция вовремя закрыла массивную входную дверь.

Несколько сотен протестующих скандировали "Долой мафию", крепили плакаты на входные двери в мэрию.

Движение по проспекту Штефана чел Маре перекрыто.

Избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе призвал работников мэрии присоединиться к протесту.

Спустя два часа глава оппозиционной партии Действие и солидарность Майя Санду объявила митингующим, что первая акция сопротивления подошла к концу. Организаторы попросили людей стелить за социальными сетями и СМИ, чтобы быть в курсе дальнейших действий оппозиции.

Под скандирование лозунга "Мы не сдаемся" митинг оппозиции был завершен. У мэрии остаются несколько сотен человек.

Улицы Штефан чел Маре, Влайку Пыркэлаб и Пушкина остаются перекрытыми. На Пушкина дежурят экипированные полицейские с противогазами в руках.

Ночью 19 июня суд сектора Центр признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.

Суд пришел к выводу, что оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом. Кроме того, суд признал агитацией в день выборов, также запрещенной законом, призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании.

20 июня свыше тысячи человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева из-за решения суда.

25 июня Высшая судебная палата Молдовы окончательно аннулировала результаты выборов мэра Кишинева.

Согласно итогам голосования, за лидера партии Платформа Достоинство и правда Андрея Нэстасе проголосовали 52% избирателей, а за представителя Партии социалистов Иона Чобану – около 48% граждан.

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