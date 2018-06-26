Протесты в Кишиневе: активисты заблокировали вход в мэрию, произошли столкновения с полицией

Утром возле здания мэрии молдавской столицы Кишинева начался протест против отмены местных выборов.
Как сообщает NewsMaker, часть протестующих сразу же попыталась войти в здание мэрии.
Завязалась потасовка с полицией, в результате которой полицейский кордон был оттеснен от главного входа в здание. Но попасть в здание протестующим не удалось, полиция вовремя закрыла массивную входную дверь.
Несколько сотен протестующих скандировали "Долой мафию", крепили плакаты на входные двери в мэрию.
Движение по проспекту Штефана чел Маре перекрыто.
Избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе призвал работников мэрии присоединиться к протесту.
Спустя два часа глава оппозиционной партии Действие и солидарность Майя Санду объявила митингующим, что первая акция сопротивления подошла к концу. Организаторы попросили людей стелить за социальными сетями и СМИ, чтобы быть в курсе дальнейших действий оппозиции.
Под скандирование лозунга "Мы не сдаемся" митинг оппозиции был завершен. У мэрии остаются несколько сотен человек.
Улицы Штефан чел Маре, Влайку Пыркэлаб и Пушкина остаются перекрытыми. На Пушкина дежурят экипированные полицейские с противогазами в руках.
Ночью 19 июня суд сектора Центр признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.
Суд пришел к выводу, что оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом. Кроме того, суд признал агитацией в день выборов, также запрещенной законом, призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании.
20 июня свыше тысячи человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева из-за решения суда.
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25 июня Высшая судебная палата Молдовы окончательно аннулировала результаты выборов мэра Кишинева.
Согласно итогам голосования, за лидера партии Платформа Достоинство и правда Андрея Нэстасе проголосовали 52% избирателей, а за представителя Партии социалистов Иона Чобану – около 48% граждан.
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