Протесты в Кишиневе: активисты заблокировали вход в мэрию, произошли столкновения с полицией

Утром возле здания мэрии молдавской столицы Кишинева начался протест против отмены местных выборов.

Как сообщает NewsMaker, часть протестующих сразу же попыталась войти в здание мэрии.

Завязалась потасовка с полицией, в результате которой полицейский кордон был оттеснен от главного входа в здание. Но попасть в здание протестующим не удалось, полиция вовремя закрыла массивную входную дверь.

Несколько сотен протестующих скандировали "Долой мафию", крепили плакаты на входные двери в мэрию.

Движение по проспекту Штефана чел Маре перекрыто.

Избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе призвал работников мэрии присоединиться к протесту.

Спустя два часа глава оппозиционной партии Действие и солидарность Майя Санду объявила митингующим, что первая акция сопротивления подошла к концу. Организаторы попросили людей стелить за социальными сетями и СМИ, чтобы быть в курсе дальнейших действий оппозиции.

Под скандирование лозунга "Мы не сдаемся" митинг оппозиции был завершен. У мэрии остаются несколько сотен человек.

Улицы Штефан чел Маре, Влайку Пыркэлаб и Пушкина остаются перекрытыми. На Пушкина дежурят экипированные полицейские с противогазами в руках.

Ночью 19 июня суд сектора Центр признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.

Суд пришел к выводу, что оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом. Кроме того, суд признал агитацией в день выборов, также запрещенной законом, призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании.

20 июня свыше тысячи человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева из-за решения суда.

25 июня Высшая судебная палата Молдовы окончательно аннулировала результаты выборов мэра Кишинева.

Согласно итогам голосования, за лидера партии Платформа Достоинство и правда Андрея Нэстасе проголосовали 52% избирателей, а за представителя Партии социалистов Иона Чобану – около 48% граждан.