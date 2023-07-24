В Израиле приняли закон в рамках судебной реформы, который вызвал массовые протесты в стране 24 июля, 21:56 Протест в Израиле (Фото:Коби Вульф/Блумберг)

В понедельник, 24 июля, Кнессет (парламент Израиля) принял законопроект, который ограничит возможность судей отменять решения и назначения правительства. Решение вызвало масштабные протесты по всей стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

Такой закон является частью масштабного плана коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху по ограничению полномочий судебной власти.



56 депутатов из оппозиционных фракций покинули пленарное заседание в знак протеста и не приняли участия в голосовании. Несмотря на это, закон был принят благодаря поддержке 64 депутатов коалиции.



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Сторонники данного законопроекта, который должен запретить судам проверять обоснованность решений правительства и министерств, аргументируют свое решение тем, что судебная власть приобрела чрезмерную мощность и ее деятельность контролируется представителями левого политического направления.



Однако этот законопроект вызвал жесткое сопротивление со стороны израильтян, которые считают, что такое решение подорвет демократичность страны, верховенство права и экономику.



Аналитические центры предупреждают, что такой закон правительства может нанести ущерб связям Израиля с администрацией президента США Джо Байдена.



«Обидно, что сегодняшнее голосование прошло с наименьшим возможным большинством», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



Она добавила, что администрация президента США поддерживает усилия по достижению консенсуса путем диалога.



В Израиле считают, что запланированная судебная реформа, которая сводится к полной концентрации власти в руках правительства, приведет к осложнению отношений Израиля с западными партнерами и оттолкнет международных инвесторов.

