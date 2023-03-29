Женщина должна сидеть в конце автобуса? Чем Израилю грозит радикализация законов и общественных норм и почему об этом заговорили сейчас 29 марта, 20:12 Эксклюзив NV Ультраортодоксальные еврейки едут в общественном автобусе в Иерусалиме, сентябрь 2020 года (Фото:Ammar Awad / REUTERS)

Комментируя антиправительственные протесты в Израиле, местная жительница Марина Гайдак рассказала NV о том, какие угрозы, по ее мнению, создает для израильских женщин, потенциальных репатриантов и иностранных инвесторов ультраправый уклон власти.

После того, как в декабре 2022 года в Израиле приняло присягу самое правое правительство за всю историю страны, у граждан появились опасения, что вскоре местные нормы и законы станут более радикальными — в угоду нескольким религиозным партиям, которые входят в правящую коалицию.

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Такие опасения вместе с претензиями к инициированной правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформе подтолкнули израильтян к уличным протестам, которые начались в разных городах страны в январе и на днях заставили премьера отложить нововведения.

«Власти решили провести реформу, которая обеспечит карманный суд для правительства. А это значит, что власть будет принимать законы, которые ей вздумается, а карманный суд не будет их отменять, — объясняет NV гражданка Израиля Марина Гайдак, которая восемь лет назад переехала из Украины в город Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива. — При этом есть подозрение, что будут приниматься радикальные законы».

Например, из-за строгих правил ортодоксального иудаизма по разделению в определенных ситуациях мужчин и женщин в Израиле может усилиться сегрегация по признаку пола. Уже сейчас в некоторых районах Иерусалима в автобусах действует норма, согласно которой женщины должны занимать места только в задней части транспорта, рассказывает Гайдак.

«Если дать толчок, такие порядки распространятся на всю страну и у нас тут будет такой себе иудейский Иран», — формулирует она.

Неудивительно, что в антиправительственных протестах приняли участие немало групп, которые борются за права женщин. Ведь эта категория может первой ощутить на себе последствия ультраправого законотворчества. Изменения могут коснуться и будущих репатриантов.

Власти уже анонсировали планы изменить закон о возвращении, отмечает Гайдак. Этот документ дает право получить гражданство Израиля евреям в третьем поколении – даже если свою национальную принадлежность они получили от отца или дедушки. Как известно, по Торе еврейство передается по материнской линии. Так что правящая коалиция хочет оставить право на репатриацию по закону о возвращении только для евреев по матери.

«Уже сейчас я, например, не могу выйти замуж в Израиле – хотя я являюсь гражданкой этой страны, – делится Гайдак. – Все потому, что согласно Торе неевреи (те, чья мать – не еврейка) не имеют права жениться в Израиле – только за пределами страны».

Власть пытается все радикализовать, считает она. А это, помимо прочего, может негативно повлиять на экономику. В частности, уменьшить желание инвесторов вкладывать деньги в Израиль.